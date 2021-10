Andrea Berg: Großes Drama wegen einer Jüngeren

Ihr neuester Clou: Sie kopiert den Look von Andrea. Denn was bei ihr funktioniert, könnte doch auch bei Marie klappen. Neuerdings präsentiert sich der hübsche Shootingstar wie Andrea mit knallroten, langen Haaren. Vorher waren Maries Haare blond und kurz ... Und auch ihre Outfits erinnern stark an? Richtig: Andrea! So trägt Marie im Video ihrer neuen Single "Ich bin so verliebt" ein sexy Lederoutfit im Corsagestil. Mit einem sehr ähnlichen Exemplar zeigte sich Andrea schon 2010. Zufall? Wohl kaum! Denn es bleibt nicht bei diesem Beispiel. Marie-Louise lud auf ihrem Instagram-Profil ein Foto hoch, auf dem sie einen knallorangenen Body mit Flatterärmeln an hat. Innovativ? Iwo! Andrea performte mit einem vergleichbaren Modell auch schon. Ob die Gesangs-Diva sich Sorgen macht, dass sie vom Nachwuchs ins Abseits gedrängt werden könnte? "Ich war die erste Puppe, die aus dieser Torte gesprungen ist, mit diesen großen Shows", erklärte sie selbstbewusst.