Andrea Berg lässt es krachen - Ein Feuerwerk der Emotionen!

Ein Konzertabend mit Andrea Berg (59) ist immer ein besonderes Erlebnis – das bewies die Ausnahmekünstlerin wieder eindrucksvoll in der ratiopharm arena in Neu-Ulm. Mit einer mitreißenden Performance verwandelte sie die Halle in einen Tempel der Emotionen und brachte das Publikum mit ihren größten Hits zum Mitsingen und Mittanzen.