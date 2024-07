Andrea Berg: "Schwierige Situation!" Wie Vicky Leandros sie gerettet hat

Die 58-Jährige erinnert sich noch genau an diesen Tiefpunkt in ihrer Karriere. Das war im Jahr 2010. "Wir hatten ja gerade unser Album 'Zwischen Himmel und Erde' abgeliefert. In Planung war eine neue Tourneeshow." Dann kam etwas dazwischen: Andreas’ damaliger Produzent Eugen Römer (†77), der sich um solche Dinge kümmerte, wurde plötzlich krank. Die Sängerin stand ohne ihn da. "Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Es war eine ziemlich schwierige Situation", blickt sie heute zurück. Und der Druck war groß. Die Tickets waren schon verkauft.