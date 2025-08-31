Andrea Berg: Überraschende Enthüllung vor ihrem 60. Geburtstag
Wenige Monate vor ihrem 60. Geburtstag legt Sängerin Andrea Berg eine überraschende Beichte ab.
Angst vor dem runden Geburtstag? Nö! Andrea Berg lässt alles auf sich zukommen.
© IMAGO / Bildagentur Monn
Seit drei Jahrzehnten steht sie als Schlager-Queen auf der Bühne, füllt Hallen, bricht Rekorde und singt sich in Millionen Herzen. In wenigen Monaten feiert Andrea Berg (59) einen runden Geburtstag. Alterspanik? Fehlanzeige! Im Gegenteil: Sie strahlt heute mehr Selbstbewusstsein und Lebenslust aus denn je – als Sängerin, Frau, Partnerin und Mutter.
Andrea Berg hat keine Angst vor der 60
"Die 60 macht mir keine Angst", sagt sie gelassen – und man glaubt ihr jedes Wort. "Im Moment fühle ich mich in der besten Form meines Lebens. Weil ich auch niemandem mehr etwas beweisen muss." Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Denn immer wieder prasselten Gemeinheiten auf sie ein – besonders über ihr Aussehen: zu jugendlich angezogen, zu verspielt, zu dick, zu dünn. In einer Welt, in der jede Falte, jedes Outfit und jede Geste seziert wird, muss man ein dickes Fell entwickeln. Andrea hat es getan. Heute kontert sie giftige Kommentare mit entwaffnender Gelassenheit: "Ich pfeife auf das Gezeter und Gelaber." Und ihr Credo bringt sie mit einem Lachen auf den Punkt: "Lasst mich alle in Ruhe. Mir geht es gut."
Andrea Berg hat gelernt, sich von fremden Meinungen freizumachen und unbeirrt ihren eigenen Kurs zu halten. Künftig zählt für sie nur noch eins: Sich "in erster Linie selbst wohlfühlen. Wenn ich auf der Bühne bin, will ich sexy sein, ich will glitzern." Und genau das tut sie – heute mehr denn je, von außen und von innen. Die fast 60-Jährige beweist: Selbstvertrauen strahlt heller als jedes Pailletten-Kleid. Für Andrea zählt nur, ihrem Herzen treu zu bleiben – und das Leben in all seinen Farben, Tönen und Gefühlen zu feiern.
Freizeitwoche