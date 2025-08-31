"Die 60 macht mir keine Angst", sagt sie gelassen – und man glaubt ihr jedes Wort. "Im Moment fühle ich mich in der besten Form meines Lebens. Weil ich auch niemandem mehr etwas beweisen muss." Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Denn immer wieder prasselten Gemeinheiten auf sie ein – besonders über ihr Aussehen: zu jugendlich angezogen, zu verspielt, zu dick, zu dünn. In einer Welt, in der jede Falte, jedes Outfit und jede Geste seziert wird, muss man ein dickes Fell entwickeln. Andrea hat es getan. Heute kontert sie giftige Kommentare mit entwaffnender Gelassenheit: "Ich pfeife auf das Gezeter und Gelaber." Und ihr Credo bringt sie mit einem Lachen auf den Punkt: "Lasst mich alle in Ruhe. Mir geht es gut."