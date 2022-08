Andrea Berg & Giovanni Zarrella: Sie können ihre Gefühle nicht länger leugnen

Fast genau 15 Jahre nach ihrer Hochzeit am 27. Juni 2007 brodelt die Gerüchteküche. "Bei den beiden knirscht es gewaltig", heißt es aus ihrem Umfeld. "Sie hat in einen goldenen Käfig geheiratet und nun spürt sie die Gitterstäbe." Dazu hätten sich Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit über die Zeit eingeschlichen. Schon vor eineinhalb Jahren beschwerte sich die Musikerin, dass sie die drei magischen Worte von ihrem Ehemann so gut wie nie hört: "Ich bin ja mit einem Schwaben verheiratet, und die Schwaben sagen das eigentlich nie. Aber wenn ich dann sage: 'Du, liebst du mich eigentlich noch?', dann sagt er: 'Wieso denn nicht?'" Romantisch ist eindeutig anders! Zuletzt hatte Andrea wohl Angst, für Uli nicht mehr anziehend zu sein: "Bin ich zu alt? Bin ich sexy genug?"

Ganz andere Gefühle muss dagegen ihr Kollege in ihr auslösen: Giovanni gibt ihr wieder das Gefühl, eine begehrenswerte Frau zu sein. Er flirtet mit ihr vor laufender Kamera, macht ihr Komplimente und zaubert ihr so ein Lächeln auf die Lippen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Andrea und der attraktive Italiener sich gefährlich nahekamen. In seiner "Giovanni Zarrella Show" ist sie häufig zu Gast, sang mit ihm das emotionale Duett "Ja, ich will". Und bereits 2020 lud sie ihn für die ZDF-Doku "Das Leben ist ein Mosaik" zu sich nach Hause ein. Am romantischen Lagerfeuer tauschten sie lange Blicke und führten bei einem Glas Rotwein sehr persönliche Gespräche. "Ich finde den sexy", sagte Andrea im "ZDF-Fernsehgarten" über den Moderator.

Urlaub mit ihrem Mann scheint dagegen gestrichen zu sein – die Sängerin flog gerade ohne ihn, dafür mit Tochter Lena (24) und Mutter Helga (78), nach Afrika. Schon 2018 war sie lieber ohne ihren Uli dort. "So eine Reise wäre dann nur doppelt so teuer und halb so schön", so ihr eisiger Kommentar.