Der Fernsehgarten im ZDF geht immer Sonntagvormittag, meist gegen 12 Uhr, von Mai bis September auf Sendung. Es ist eine Unterhaltungsshow, die live vom Mainzer Lerchenberg gesendet wird. Moderiert wird die Sendung seit 2009 von Andrea "Kiwi" Kiewel. Sie hatte die Show, die rund 20 Mal im Jahr produziert wird, auch in früheren Jahren bereits moderiert – von 2000 bis 2007. 2008 übernahm dann jedoch Ernst-Marcus Thomas für 19 Sendungen das Moderations-Zepter, denn Andrea Kiewel musste die Sendung aufgrund von Schleichwerbungsvorwürfen kurzzeitig abgeben.

Wer waren und sind die Moderatoren der ZDF-Show?

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist eine der langjährigsten Unterhaltungsshows im ZDF. Schon am 29. Juni 1989 ging sie erstmals auf Sendung. Moderiert wurde die Sendung damals von Ilona Christen, die vor allem mit ihren auffälligen Brillen und ihrem gelben Regenmantel in Erinnerung geblieben ist. Ab 1993 übernahm dann Ramona Leiß die Moderation, bis dann 2000 Andrea Kiewel die Show – bis auf ein Jahr Unterbrechung – aufmischte. Für die Show nimmt die Moderatorin sogar eine weite Anreise in Kauf. Andrea Kiewel lebt nämlich seit 2017 in Israel.

In der Sendung steht Andrea Kiewel meist nicht allein vor dem Publikum. Ein wechselnder prominenter Co-Moderator steht ihr am Mainzer Lerchenberg zur Seite. So stand bereits "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi, Jochen Schropp, Komiker Lutz van der Horst oder auch Giovanni Zarrella mit ihr vor der Kamera. Auch in Zukunft werden im "ZDF-Fernsehgarten" sicherlich wieder einige Stars Andrea Kiewel bei der Moderation unterstützen.