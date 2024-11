Andrea Berg & Harald Glööckler: Unter 4 Augen - Bald wagen sie den nächsten Schritt!

In der zweiten Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" (mittwochs, 21.15 Uhr bei RTLZWEI) war der Modedesigner im Raum seiner Heimat, in Stuttgart, unterwegs und besuchte dort die Eröffnung des Cannstatter Wasen. Im Festzelt trifft er dann zum ersten Mal auf Andrea Berg. Obwohl sie sich seit Jahren kennen, haben sie sich nun zum ersten Mal gesehen - und schwärmen sofort voneinander: "Ich habe mich so ein bisschen wiedererkannt, weil er ist sehr extrovertiert und ein Paradiesvogel. Aber das ist er eigentlich gar nicht, weil er möchte am liebsten in den Arm genommen werden und das macht ihn so liebenswert", so die Schlagersängerin.