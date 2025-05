Andrea Berg: Warum versteckt sie noch immer ihre Tochter?

Und ihren Weg geht Andrea. Sie arbeitet für einen Telefonanbieter, nutzt weder den Nachnamen ihrer Mutter noch deren Kontakte. "Meine Familie ist das Wichtigste im Leben", betonte Andrea Berg in einem früheren Interview. Sicher ist genau das der Grund, warum sie ihre Tochter schützt. Denn so nahe sich die beiden Frauen auch stehen, so sehr sie sich lieben – beiden ist klar: Es ist nicht leicht, die Tochter eines Stars zu sein.