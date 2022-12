Andrea Berg: Zusammenbruch! Sie ist am Ende

Andrea sprach über ihr neues Lied, das sie auf Englisch mit dem Superstar Johnny Logan singt: "Never walk alone". Die Hymne zum RTL-Spendenmarathon 2022 unterstützt Kinder in Not und hat die wunderschöne Botschaft, das niemand da draußen alleine ist.

Das Lied steckt voller Emotionen, denn Andrea Berg hat es einer verstorbenen Freundin gewidmet! "Du sagst mir, ich muss weiterleben. Unseren Träumen Flügel geben. Stark sein, bis wir uns wiederseh‘n", heißt es darin und intensiv ist zu spüren, wie Andrea die enge Freundin vermisst. Immer wieder muss sie im Interview innehalten, weil sich Tränen ihren Weg bahnen.

Anderen zu helfen – das verband die beiden. Die Freundin war eine gute Seele: Sie unterstützte Andrea bei ihrer Arbeit rund um ihr integratives Kinderzentrum "STUPS" in Krefeld. "Sie hat einen Weihnachtsmarkt organisiert. War immer mit an erster Stelle, wenn es darum ging, den Kindern zu helfen", so Andrea.

Jetzt begleite die Verstorbene sie, helfe vom Himmel aus, Spenden zu sammeln, ist sich Andrea sicher. Die Sängerin glaubt fest an eine energetische Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und doch: Es ist so unwirklich, so traurig, ihre Freundin verloren zu haben! "Niemand weiß, wie lange er bleiben kann. Wir können am Tod nichts ändern, aber am Leben."

Andrea Berg & Uli Ferber: Jetzt setzt sie alles aufs Spiel. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: