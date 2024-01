Andrea Gerhard: Oh nein! Macht sie jetzt Schluss mit dem "Bergdoktor"?

Doch die Fans können beruhigt sein. Andrea bleibt, sie ist auch in der aktuellen 17. Staffel mit dabei! Das verrät sie im Interview mit "Freizeitwoche": "Ich bin in Ellmau am Start. Denn ich bin Drehtage-mäßig gar nicht so involviert, wie man das vielleicht manchmal denkt. Ich bin eine Sprechstundenhilfe und in der Familie verbandelt, das ist klar. Ich hab aber noch viel Zeit für anderes. Also keine Sorgen, liebe Fans: Ich bleibe dabei. Es ist auch wirklich richtig schön, mit Heiko Ruprecht als Hans zu drehen."