Die Bergdoktor-Praxis

Seit seiner Rückkehr aus New York praktiziert Dr. Martin Gruber in der Bergdoktor-Praxis in Ellmau, die er von seinem Vorgänger Dr. Roman Melchinger übernommen hat. Der Drehort befindet sich wie in der ZDF-Serie auch im wahren Leben im Ortsteil Faistenbichl im schönen Ellmau. Eigentlich dient das Haus jedoch einem völlig anderen Zweck, es handelt sich dabei nämlich um den Bauernhof "Hinterschnabl". Hier wuchs der langjährige Bürgermeister Hans Leitner mit seinen Eltern auf und gewährt Gästen heute gerne einen Blick in die privaten Gemächer.