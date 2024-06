Andrea Kiewel: Bekommt Ross Antony nun ihren Job?

Denn schon seit Wochen steht Andrea in der Kritik: Sie sei unverschämt, frech und peinlich – finden die Anhänger des "Fernsehgartens". Ganz anders Ross! Er glänzte nicht nur durch seine Fröhlichkeit. Vor allem seine kecke Art gegenüber Andrea verblüffte: Der Brite gab der Berlinerin ordentlich Widerworte! Die Begeisterung war groß: "Endlich bekommt Andrea Kiewel mal Konter" und "Dieses Hin und Her der beiden finde ich total unterhaltsam", so die Kommentare im Netz.

Dass Ross für die ZDF-Show infrage kommt, ist gar nicht abwegig. Der Entertainer hat gerade seine MDR-Show verloren, wäre sicher offen für Neues. Und sein Publikum liebt ihn. Er wäre die perfekte Besetzung – sympathisch, witzig und gut gelaunt.