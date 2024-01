Andrea Kiewel: Drama um "Kiwis große Partynacht" - Droht ihr jetzt das Aus?

"Eine ziemlich exakte Imitation dessen, was ARD und ZDF schon vor Jahren etabliert haben. Das Problem: Beim Privatsender findet das alles in einer Art Schmalspur-Version statt", wird auf "DWDL.de" gepoltert. "Trotz gegenteiliger Beteuerungen und Aufforderungen ist die Stimmung bei Kiwis Party nicht immer so, wie man das von der Konkurrenz kennt." Autsch!

Und als wäre das noch nicht schlimm genug, feuern auch die Zuschauer im Netz gegen Kiewel und ihre Sendung:

"OMG, grad da reingezappt und gleich wieder weg, was bitte macht die Kiewel bei Sat.1? Geldnot? Ich dachte, die Frau sieht man erst wieder im Sommer 2024, und da, im Fernsehgarten, ist es schon schlimm, die zu ertragen, gut, dass ich kein Sat.1-Gucker bin."

"Seelenloser Partyschlager. Zuschauer im Dauerklatsch-Modus. Kiewel außer Rand und Band. Drei Zutaten für eine anstrengende Show ohne Sinn."

"Nach zwei Minuten abgeschaltet. Einfach zu stressig. Sie ist einfach zu hektisch im Reden und ihren ganzen Verhalten."

Ganz schön gemein! Doch wer weiß: Vielleicht kann Andrea Kiewel die Zuschauer ja doch noch von sich und ihrer Sendung überzeugen. Dafür muss sie sich allerdings mächtig ins Zeug legen, denn sonst könnte ihr wegen schlechter Einschaltquoten das Aus drohen...