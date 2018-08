Andrea Kiewel nach Nackt-Skandal! Jetzt verliert sie alle Hemmungen!

Reddit this

Oh je, was ist nur mit los? Erst kürzlich sorgte die Moderatorin noch mit ihrem Nippelblitzer beim " -Fernsehgarten" für jede Menge Aufsehen! Nun die nächste pikante Enthüllung...

Nach peinlicher Nippel-Show: Andrea Kiewel schlägt zurück

Andrea Kiewel: Harte Fan-Kritik für Nackt-Skandal!

Obwohl Andrea eigentlich als absoluter Medien-Liebling galt, muss sich die Moderatorin in der letzten Zeit immer wieder bösen Anfeindungen durch ihre einstigen "Fernsehgarten"-Fans stellen. Zuletzt erzürnte vor allem Andreas waschechter Nippelblitzer die Gemüter. Die Blondine war dabei in der "ZDF"-Show zu sehen, wie sie sich mit einem weißen Kleid unter eine Outdoor-Dusche stellte, was dann geschah, ist selbsterklärend! Die Fan-Resonanz darauf: vernichtend! Doch anstatt einen Schritt zurück zu treten, scheint Andrea nun nochmal richtig aufzudrehen...

Andrea Kiewel: Sie setzt auf Erotik

"Sex sells", dies denkt sich vermutlich auch Andrea Kiewel bei dem aktuellen "Fernsehgarten"-Thema. So ist die heutige Show nach dem Motto "Schön scharf" ausgelegt. Andrea scheint aus ihrem Nackt-Skandal nicht gelernt zu haben. Wie ihre Fans darüber denken, ist nicht bekannt. Wir werden es allerdings spätestens in den nächsten Tagen erfahren, wenn wieder Fan-Kommentare das Netz überfluten...