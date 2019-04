Andrea Kiewel: TV-AUS? Ersetzt er sie beim ZDF-Fernsehgarten?

Reddit this

Der Fernsehgarten ohne ? Kaum vorstellbar. Seit Jahren führt die fröhliche Moderatorin durch die Show. Doch jetzt steht jemand anderes in den Startlöchern, der die Fans so richtig begeistert....

Andrea Kiewel: Traurige Beichte über ihr geheimes Leiden

Andrea Kiewel: ER macht ihr Konkurrenz!

Am Wochende konnten sich die Fans über eine neuen Sendung vom Fernsehgarten freuen. Natürlich mit der allseits beliebten Andrea Kiewel. Doch die hatte diesmal einen Co-Moderator an der Seite, der die Fans noch mehr in seinem Bann gezogen hat: !

"Die Co-Moderation von Manuel ist wirklich super! Ich bin mit dem Fernsehgarten aufgewachsen und zum Schluss fand ich es etwas „altbacken“, da die Bands doch manchmal eine andere Zielgruppe ansprechen. Mit Manuel bekommt es einen gewissen Pepp, ich höre ihm gern zu, weil er auch nicht „zu übertrieben“ spricht", freut sich ein Zuschauer. Ein anderer gibt ihm Recht: "War echt eine gelungene Sendung - und das nicht zuletzt dank Manuel Cortez, der der leicht angestaubten Sendung sehr gut tut mit seiner frischen, natürlichen und spontanen Art."

Und ein Fan fordert sogar: "Kiwis Ablösung ist da! Er heißt Manuel!"

Manuel Cortez begeistert die Fans

Ein Feedback, dass -Star Manuel Cortez sicher mehr als stolz macht. Ob er jetzt öfter an der Seite von Kiwi steht? Oder die 53-Jährige sogar bald ersetzt? man darf gespannt sein. Als Co-Moderator würden ihn sich jedenfalls viele wünschen...