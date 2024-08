Andrea Kiewel: TV-Hochzeit! Doch es gibt da ein Problem

Der Hochzeitsgedanke entstand so: Wedding Planner Frank Matthée (56) war in ihrer Sendung zu Gast – und da hörte Kiwi quasi die eigenen Hochzeitsglocken läuten: "Wir machen einen Deal. Sollte ich in diesem Leben noch mal heiraten und bin ich noch immer die Fernsehgärtnerin, dann mache ich das hier und du traust mich!"

Stellt sich die Frage, ob auch ihr Freund zu so einem TV-Auftritt Ja sagten würde. Denn Kiwis Traummann, mit dem sie in Tel Aviv lebt, ist ein israelischer Elitesoldat. Und ihr Liebster ist eher öffentlichkeitsscheu, war noch nirgendwo zu sehen. Gut möglich, dass Kiwi in ihrer Euphorie dieses kleine und doch so wichtige Detail vergessen hat …