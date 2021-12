Andrea Sawatzki: Süße Hochzeitsnews mit Ehemann Christian Berkel

Familienleben? „Ich traute mir das nicht zu“, verriet Andrea Sawatzki nun in einem Interview. „Ich lebte in der Natur mit Pferden und Hund und glaubte, Familie ist nichts für mich, wollte keinen Partner.“ Die gebürtige Bayerin, die ihren Vater erst mit 8 Jahren kennenlernte und schon mit 14 Jahren wieder verlor, glaubte lange nicht an das Konzept der Ehe. Das änderte sich 1997 schlagartig als sich Andrea Sawatzki bei den Dreharbeiten zu "Tod auf Amrum" Hals über Kopf in ihren Schauspielkollegen Christian Berkel verliebte.