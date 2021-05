Jan Josef Liefers: 4 Kinder, 3 Frauen - So lebt der Tatort-Star privat

Ob als Schauspieler im „Tatort“ Münster, Musiker in der Band „Doria“ oder Darsteller und Regisseur im Hamburger Thalia-Theater, was Jan Josef Liefers anpackt, scheint ihm stets zu gelingen. Einzig in der Liebe brauchte der gestandene Dresdener mehrere Anläufe. Nach einer gescheiterten Ehe und einer zerbrochenen Beziehung - inklusive zwei Kindern - hat Jan Josef Liefers in seiner Frau Anna Loos endlich die große Liebe gefunden. Auch nach 16 Jahren Ehe sind die beiden Schauspieler unzertrennlich. Das Geheimnis des Traumpaares: Jan Josef Liefers und seine Frau ziehen an einem Strang – ob in Karriere-Fragen oder bei der Erziehung ihrer Kinder.