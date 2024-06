Andreas Bourani: Untergetaucht! Was macht der Sänger heute?

Im Anschluss an den Mega-Erfolg mit dem WM-Song "Auf uns", von dem ganz Deutschland mittlerweile die Lyrics kennt, ging es für Andreas Bourani weiter steil nach oben. Ein Jahr später veröffentlichte er mit Rapper Sido den nächsten Hit "Astronaut" und erreichte zum zweiten Mal Position eins der deutschen Charts. Ein weiteres Highlight aus dem Jahr 2015 war gewiss sein erstes Jury-Angebot – in der 5. Staffel "The Voice of Germany" nahm er erstmals auf den roten Drehstühlen Platz und verlängerte sein Coach-Dasein im Jahr darauf in Staffel 6 erneut. Nebenbei schlug er eine neue Richtung ein und übte sich als Synchronsprecher. So lieh er nicht nur 2014 in "Baymax – Riesiges Robowabohu" der Figur Fred oder 2015 in "Hotel Transsilvanien 2" dem Jonathan seine Stimme, sondern steuerte 2016 auch einen Song zum Disneyfilm "Vaiana" bei und sprach den Halbgott Maui.

Danach wurde es jedoch ruhig um den Sänger. 2018 war er noch einmal bei "MTV Unplugged 2 Live vom Atlantik" von Udo Lindenberg zu sehen, auf eigene neue Musik warten Fans jedoch jahrelang vergeblich. Zweieinhalb Jahre später dann das letzte Lebenszeichen von Andreas Bourani: Im Juli 2021 erschien mit "Willkommen zurück" eine Single des deutschen Popsängers und Rappers Clueso, bei der Andreas ein Feature hatte. Dazu veröffentlichte der Musiker ein letztes Mal einen Beitrag auf Instagram, bevor er von der Bildfläche verschwand.