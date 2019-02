Andreas Gabalier: Bittere Demütigung für Freundin Silvia

Als "Closer" (34) zum exklusiven Interview in Hamburg traf, schwelgt er in Erinnerungen: Erstaunlich offen spricht der Volks-Rock ’n’ Roller über die ersten Schmetterlinge im Bauch, wilde Partys in seiner Jugend und darüber, was er von Schlager-Queen hält.

Schon als Jugendlicher ließ Andreas Gabalier offenbar nichts anbrennen. "Ich war viel mit Mädels unterwegs, in der Grundschule bin ich schon Händchen haltend mit einem Mädchen über den Schulhof spaziert. Wir hatten an unserem Haus einen Luftschutzbunker, da wurden die wildesten Partys gefeiert. Denn dort hat es niemand so richtig mitbekommen. Eine aufregende Zeit. Die ersten Mädels, die ersten fetten Partys, Auto fahren, das erste Mal schwerstens verliebt, die ersten Alkoholeskapaden..."

Andreas Gabalier ist ein echter Schürzenjäger

Und obwohl der Österreicher eigentlich seit fünf Jahren in festen Händen ist, schwärmt er in höchsten Tönen von einer anderen Frau. Offenbar hat es ihm Helene Fischer ziemlich angetan. "Ich kenne Helene gut, sie ist ein superfleißiges und talentiertes Mädel. Ich war zweimal bei ihr in der Show, da sind wir gemeinsam aufgetreten. Helene ist eine fesche Puppe", verrät Andreas Gabalier. Blond, sportlich, attraktiv - Helene Fischer hat eindeutig Ähnlichkeit mit seiner Silvia. Bei so viel Schwärmerei dürfte die 36-Jährige wohl hellhörig werden - zumal Andreas erst kürzlich zugab, dass Hochzeit für ihn noch kein Thema sei.

Andreas Gabalier: Knallharte Ehe-Absage!

Stattdessen schmiedet er berufliche Pläne. "Nächstes Jahr gibt es meine große Stadiontour. Dann wird man sehen, wie es weitergeht! Vielleicht gönne ich mir danach mal ein bisschen Entspannung", erklärt er.