Andreas Gabalier: Er ist mit seiner Kraft am Ende

"Vielleicht ist das der erste Anflug von Lampenfieber in meinem Leben. Ich habe das immer das ein bisschen niedergespielt und das eigentlich eher so als Vorfreude empfunden. Aber heute merke ich einfach, dass die Knie ein bisschen weich sind", offenbart Andreas nun gegenüber "ARD"-"Brisant" und fügt hinzu: "Es ist Leistungsdruck auch dabei, das ist ganz klar. Aber der hat sich Gott sei Dank bis dato in den letzten Jahren eigentlich mit den ersten Schritten auf die Bühne immer wieder gelegt." Oh je! Klingt ganz danach, als ob Andreas innerlich ein ganz schönes Martyrium durchlebte! Doch zum Glück weiß der Sänger aus Erfahrung, wie er damit umzugehen hat! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass ihm bei seinen kommenden Auftritten solche Attacken erspart bleiben!