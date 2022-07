Ist Lisa Wieser Andreas Gabaliers Freundin?

Drei Jahre nach der Trennung sieht die Welt schon wieder anders aus. So wurde Andreas Gabalier zuletzt immer öfter in seiner Heimatstadt Graz an der Seite einer hübschen Brünetten gesichtet. Die unbekannte Frau an seiner Seite ist keine Geringere als Lisa Wieser, die Ex-Assistentin des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Nachdem die Gerüchteküche einige Wochen brodelte, stellte der Musiker klar: „Ich muss euch hiermit Entwarnung geben. Die Lisa und ich sind Kindheitsfreunde.“ Schade, die beiden hätten echt ein hübschen Paar abgegeben!