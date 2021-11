Andreas Gabalier: Herber Tiefschlag für Florian Silbereisen!

Während Andreas früher ebenfalls die Shows von Florian Silbereisen, bei denen er zu Gast war, groß ankündigte, scheint er sich beim "Adventsfest" eher bedeckt zu halten. So machte er in seinen letzte Posts lediglich Werbung in eigener Sache und kündigte seine "Volks-Rock’n’Roll Christmas-Premium Edition" an, die er pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlichte. Für Florian Silbereisen sicherlich eine herbe Enttäuschung! Schließlich verbindet die beiden Stars auch hinter der Showbühne ein besonderes Band der Freundschaft. Ob Andreas wohl bis morgen noch die Werbetrommel für Florian rührt? Wir können gespannt sein...