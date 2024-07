Andreas Gabalier: Hochzeits-Beichte! Er zeigt große Reue

Das Problem? Andreas Gabalier hat einfach zu hohe Ansprüche an seine potenzielle Partnerin und geht zu verkopft an die Sache heran. Wie er jetzt gegenüber "Neue Post" zugab, scheint es eine Sache zu geben, die er heute hinsichtlich des Themas Liebe bereut: "Ich hätte blutjung heiraten sollen! Je älter man wird, desto mehr macht man sich einen Kopf über alles und will alles bis ins kleinste ­Detail planen. Wir wären doch alle nicht geboren, wenn unsere Eltern ebenfalls alles 1000 Mal durchdacht hätten, wie es heute der Fall ist. Auch ich habe auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Aber wann genau soll der sein?"

Klingt, als hätte er die Hoffnung, seine große Liebe noch zu finden, fast schon aufgegeben. Doch ein Gutes hat sein Herzschmerz dann doch, wie er weiter durchsickern lässt: "Aus einem Herzschmerz kann viel Kreativität erwachsen – das kann ich bezeugen. Wir Künstler sind vermutlich besonders sensible Seelen, sonst könnten wir mit unseren Liedern nicht so viele Menschen berühren. Die Fans spüren es, dass meine Songs immer auch Geschichten aus meinem Leben sind".

Ob er bei diesen Worten, vielleicht bereut, seine Ex Silvia Schneider (42) damals nicht direkt geheiratet zu haben? Immerhin waren die beiden ganze sechs Jahre lang ein Paar. Auf die Frage, ob sein Song "Meine Liebe bleibt" ihr gewidmet sei, antwortet Andreas nur: "Nein, aber sie wird natür­lich stets einen großen Platz in meinem Herzen behalten. Silvia war die langjährigste Freundin an meiner Seite, die ich immer noch über alles schätze. Es gibt leider viele Menschen, die nach dem Scheitern ­einer Beziehung nur noch schlecht über ihren Ex-Partner reden und alles, was in den Jahren zuvor passiert ist, plötzlich infrage stellen. So etwas macht mich traurig". Dennoch hat Andreas aus der Beziehung gelernt. Ein bisschen Reue zeigt er dann doch: "Mein Rat an den jungen ­Andreas [wäre]: Steh dir nicht selbst im Weg, sei nicht zu verkopft, sondern trau dich!".

