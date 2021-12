Andreas Gabalier: Jaa, jetzt redet er über seine neue Liebe!

Erst neulich tauchten Bilder von Andreas Gabalier auf, auf denen er an der Seite von Lisa Wieser, der ehemaligen Assistentin vom Österreichischen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, zu sehen war. Das die Gerüchteküche nach solch pikanten Schnappschüssen besonders schnell ins Brodeln geriet, ist kaum verwunderlich! So überschlügen sich regelrecht die Schlagzeilen darüber, ob Andreas und Lisa jetzt Seite an Seite durchs Leben gehen und sie seine neue Liebe ist. Doch was ist dran an den Liebesspekulationen?

