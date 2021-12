Andreas Gabalier: Einsam und verlassen - So schlecht geht es ihm wirklich!

Ob blond, ob braun – er liebt alle Frauen! Denn einen bestimmten Typ hat der Österreicher nicht: „Ich habe keine optischen Präferenzen. Beim Charakter und der Ausstrahlung muss es zünden. Ich möchte tiefgründige Gespräche führen, aber auch das Leben genießen können.“ Keine utopischen Vorstellungen – warum also findet er einfach keine neue Liebe? Nun, der Musiker will jemanden, mit dem er in die Zukunft schauen, vielleicht sogar eine Familie gründen kann. Auch mit Ex Silvia Schneider (39), mit der er bis 2019 liiert war, hätte er sich vieles vorstellen können. Doch die Liebe zerbrach, weil ihm seine Karriere wichtiger war. Ein Fehler, der ihm nicht wieder passieren würde!