Andreas Gabalier: Liebes-Comeback mit seiner Silvia!

Der Schock sitzt noch tief! Andreas Gabalier wurde nach sechs Jahren von seiner Silvia Schneider erlassen! "Das zerreißt mir mein Herz", gesteht der Sänger tieftraurig - und doch gibt es Hoffnung. Die Trennung hat nämlich ein Hintertürchen. Ob ihre Herzen noch einmal zueinanderfinden?

Andreas wurde von der Trennung überrumpelt

Das plötzliche Ende hat den "Hulapalu"-Sänger eiskalt erwischt. Einen Tag vorher erklärte noch zuversichtlich, es sei "die größte Herausforderung meines Lebens, diese Beziehung jetzt vernünftig weiterzuführen und zu retten". Silvia hatte da allerdings bereits einen Entschluss gefasst: Nur Stunden später verkündete sie das Liebes-Aus auf ihrer -Seite.

Ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen

Aber, was Andi hoffen lässt: In ihrem Statement nähert sie sich ihm wieder an! "Ich sage DIR, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst", schreibt sie und zeigt, wie wichtig Andi ihr noch immer ist! "Gerne gehe ich ein Stück des Weges schon voraus, nicht zu weit, sodass Du mich einholen kannst, wenn sonst niemand mehr da ist", verspricht sie ihrem Ex. Blumige Worte - ein Schlussstrich sieht anders aus! Ob das einstige Power-Paar vielleicht nur eine kurze Beziehungs-Pause einlegt? Andi dürfte jetzt zumindest alles dafür geben, Silvia wieder zurückzugewinnen…

