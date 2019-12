Andreas Gabalier: Neue Freundin? Jetzt platzt die süße Bombe

Warum entdecken so viele Männer den wahren Wert einer Beziehung und ihre Gefühle für eine Frau so oft erst dann, wenn es längst zu spät ist? Das neueste Mitglied im Klub dieser unglücklichen Männer scheint Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier (34) zu sein. Sechs Wochen nach der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider (37) zeigte er jetzt späte Reue und macht kleinlaut seinem Herzschmerz Luft: „Silvia war ein großer Teil meines Lebens. Leider hat es nicht gehalten. Das zerreißt mir mein Herz!“

Das hätte dem Sänger aber mal früher einfallen können! Sechs Jahre hatte Andreas Gabalier Zeit, die Beziehung mit Silvia zu vertiefen und wachsen zu lassen. Doch ihm war in all den Jahren anscheinend die Karriere wichtiger, und in der Freizeit ging er lieber mit seiner Motorradclique auf Tour. Und Silvia? Die musste halt warten.

Hat Andreas Gabalier eine neue Freundin?

Aber am Ende mochte Silvia nicht länger warten. Enttäuscht und verletzt gab sie Andreas den Laufpass. Und eine zweite Chance? Die wird sie ihm wohl kaum geben. Doch hat der Sänger inzwischen eine neue Freundin gefunden? Darüber schweigt er sich bislang aus. "Ich versuche das von der Öffentlichkeit zu trennen. Das ist mit diesem Erfolg ohnehin schwierig genug. Und das ist was, das geht genau zwei Leute was an und ganz bestimmt sonst niemanden", erklärt er seine Philosophie.

Als Hausmann kommt er jedoch offensichtlich auch ganz gut alleine klar: "Daheim bin ich wie jeder andere auch. Ich wasche nach wie vor meine Wäsche selbst. Ich trenne die Wäsche in zwei Kategorien: Weiß und alles andere", sagt . "Ich bringe den Müll runter, ich bereite mir selbst eine Brotzeit zu und sitze auf meiner Küchenbank. Am Sonntag gehe ich mit dem Staubsauger durch die Wohnung. Ich bin ein kleiner 'Monk' und mag es gerne sauber. Ich gehe gerne Autowaschen und kärchere für mein Leben gerne. Ich liebe die normalen Dinge!"

Andreas Gabalier: Bereut er die Trennung von Silvia?

Obwohl er sein Single-Leben im Griff hat, scheint er die Trennung von seiner Ex-Freundin Silvia Schneider doch noch nicht ganz überwunden zu haben. "Wenn ich nach meinen Konzerten heimgekommen bin, war ich oft ausgelaugt und brauchte Zeit für mich allein, meinen Sport, meine Kumpel von früher. Das war ein Fehler", gestand Andreas Gabalier kürzlich. Klingt so, als würde er einige Dinge bereuen. Wer weiß - wenn er sich jetzt ins Zeug legt, gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback...

