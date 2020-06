Andreas Gabalier & Silvia Schneider: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über die Trennung raus!

Es scheint, als sei Silvias und Andreas’ Beziehung an grundverschiedenen Lebensentwürfen gescheitert. In einem Interview verrät die Moderatorin nun nämlich, dass sie unheimlich gerne einmal in die frühere Zeit reisen würde. „Einzig: Mit dem Frauenbild von damals kann ich nichts anfangen. ,Unterdrückte Hausfrau‘ hätte nie ,in Mode‘ sein dürfen“, erklärt sie. Silvia, als Model, Moderatorin und TV-Gesicht ein viel beschäftigtes Multitalent, will einfach keine Hausfrau sein. „Nein, so bin ich auch nicht erzogen worden. Meine Eltern waren immer sehr fleißig. Nur zu Hause am Herd zu stehen, wäre nicht mein Ding!“ Ein kleiner Seitenhieb gegen Andreas?