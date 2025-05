Andreas Gabalier: Verschwunden! Erstes Lebenszeichen nach Monaten

Still ist es um den sonst so lauten, lebensfrohen "Volks-Rock-’n’-Roller" (40, "I sing a Liad für di") geworden: Mitte Februar hatte Andreas Gabalier seinen letzten großen TV-Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show". Dann herrschte beunruhigende Funkstille. Der Österreicher meldete sich kaum noch zu Wort, schien spurlos verschwunden. Jetzt gibt es endlich das erste Lebenszeichen…