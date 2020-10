Andreas Robens: Auch er hat was beim Beauty-Doc machen lassen!

Sie haben es getan - und zwar alle beide! Caro und Andreas Robens waren beim Beauty-Doc. Und die Eingriffe haben sie in ihrer neuen Doku "Caro und Andreas - 4 Fäuste für Mallorca" filmen lassen.

Erst hat Caro den Schritt gewagt. Sie hat nicht nur ein Fadenlifting machen, sondern auch Botox in die Stirn und Hyaluronsäure in die Lippen spritzen lassen. Aber auch Andreas war so mutig und hat einen Eingriff gewagt.

Noch mehr Bilder von dem Beauty-Eingriff gibt es in der Folge von "Caro und Andreas - 4 Fäuste für Mallorca". HIER könnt ihr diese bei TVNOW streamen. *