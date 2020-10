Andreas Robens: Knallharte Abrechnung von Lisha und Lou!

Seine Frau Lou erklärt: "Andreas ist richtig sauer geworden, weil er u.a. von uns eine Stimme bekommen hat. Was komplett untergegangen ist: Wir haben auch von denen eine Stimme bekommen. Aber deswegen hätten wir nie gesagt, wir wechseln jetzt das Lager. In dem Moment wurde einfach vergessen, dass das ein Spiel ist. An dem Tag mussten wir zwei Paare wählen. Natürlich kommt dann ein Paar, was du eigentlich magst und gar nicht raushaben willst." Andreas Verhalten habe sie "sehr verletzt!"

Ob es bei der Wiedersehens-Show wohl zur großen Aussprache kommt? Das zeigt sich am 1. November bei RTL...

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" könnt ihr HIER bereits drei Tage vor der Ausstrahlung bei TVNOW streamen . *

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: