Andrej Mangold: Die Besorgnis um ihn wird immer größer

"Wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinanderfällt, versuche, ruhig zu bleiben. Es sortiert sich nur neu!", schrieb Andrej zu seinem "Instagram"-Post, der mittlerweile gut drei Wochen zurück liegt. Seitdem hüllt sich der Ex-Bachelor in Schweigen und gab auf keinem seiner "Social Media"-Kanälen ein Lebenszeichen von sich ab! Für seine Anhänger Grund genug, um ihre Besorgnis zu äußern. So heißt es unter dem Post: "Andrej, gib doch mal ein Lebenszeichen von dir." sowie "Habe ich etwas verpasst? Wo bist du so lange?" Ob die Nachrichten seiner Fans Andrej wohl dazu bewegen, sich schon bald wieder zu melden? Wir können definitiv gespannt sein...