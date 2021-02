Andrej Mangold: Er ist fremdgegangen

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollten ein Follower wissen, ob Andrej schon mal eine Freundin betrogen hat. Seine ehrliche Antwort: "Ja, bin ich in der Tat schon mal – mit Anfang 20 in meiner dritten Beziehung." Damals nahm er einen Alkohol-Absturz als Ausrede, dabei war er einfach "zu feige" die Beziehung zu beenden. Doch Andrej hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. "Ich bin nicht stolz darauf, eine Frau so verletzt zu haben und es war auch eine einmalige Sache", stellt der ehemalige Basketballer klar.