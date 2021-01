Andrej Mangold: Erwischt! Er sucht öffentlich nach einer neuen Liebe!

"Danke für eure ganzen Anfragen zum Kennenlernen", säuselte Andrej jetzt mit glänzenden Augen in die Handykamera – und startete direkt seine Umfrage: "Wie viele von euch Single sind, würde mich mal interessieren!" Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Andrej jedenfalls würde wohl lieber heute als morgen wieder auf 'vergeben' klicken können. Dabei lag er doch erst neulich noch wie ein begossener Pudel in der Badewanne und ließ die Welt wissen, dass er seine Jenny noch immer liebe! In Wahrheit vermisst er wohl vor allem das Gefühl, dass ihm beim Aussteigen jemand das Handtuch reicht…