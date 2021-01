Andrej Mangold: Große Trauer um seinen geliebten Opa

Andrej trauert um seinen Opa

"Ruhe in Frieden, Opa. Ich liebe dich und werde dich vermissen", schreibt Andrej mit einem weinenden Emoji in seiner Instagram-Story. Kurz darauf teilt er außerdem ein besonderes Zitat: "Im Leben geht es nicht darum, was wir haben, sondern darum, wen wir haben." Seitdem ist es jedoch ruhig um den 33-Jährigen geworden. Wahrscheinlich braucht er gerade ein wenig Zeit, um diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten.

Erst vor wenigen Tagen hat Andrej einen süßen Schnappschuss aus Kindertagen von sich und seiner Mama gepostet. Darin macht der Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer ihr eine rührende Liebeserklärung. Ob es sich um seinen Großvater väterlicherseits oder mütterlicherseits handelt, hat er bisher nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass Andrej diesen Schock überwindet und es ihm bald wieder besser geht...

