Andrej Mangold: "Ich bin verliebt"

Andrej Mangold schwebt im totalen Glück! Via "Instagram" versorgte der Bachelor seine Community in den letzten Tagen immer wieder mit neuen Eindrücken von seiner New York Reise! Für Andrej scheinbar eine ganz besondere Zeit! So gesteht er jetzt auch, dass er in die "Stadt der Träume" einfach verliebt ist.

Auch interessant: