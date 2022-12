Andrej Mangold im Liebes-Glück: "Ja, ich habe sie endlich gefragt."

Gegenüber "Bild" hat Andrej die süße Bombe platzen lassen. "Ich habe sie ganz spontan gefragt, ob wir zusammenziehen. Ich sagte: 'Ganz ehrlich, es ist doch viel besser, wenn wir zusammen wohnen würden.' Und Annika? Die war sofort begeistert. "Dann haben unsere Augen gefunkelt. Das war ein richtig schöner Moment!"

Bisher lebten die Turteltauben in einer Fernbeziehung. Sie in München und er in Bonn und auf Mallorca. Damit haben die beiden viel Zeit beim reisen zueinander verbracht. Doch damit ist bald endlich Schluss. Über die Feiertage soll umgezogen werden und zwar nach Köln. "Wir wollten einen kompletten Neustart für uns und an einen Ort ziehen, an dem wir uns beide wohlfühlen", so Andrej.

Andrej Mangold: Dieses Model ist die Ex-Freundin des Bachelor 2019. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: