Andrej Mangold & Jenny Lange: Baby-Hammer! Er bestätigt die süßen News

Bachelor-Beziehungen funktionieren nicht? Von wegen! Andre Mangold und Jenny Lange beweisen allen das Gegenteil. Seit dem großen Finale sind die beiden ein Paar - und verliebt wie am ersten Tag. Sogar das Thema Hochzeit steht schon im Raum. Und wie sieht es mit gemeinsamen Nachwuchs aus?

Andrej Mangold spricht über seine Familienplanung

Auf durften die Fans Andrej mal wieder mit Fragen löchern. "Wo siehst du dich in zehn Jahren?", wollte ein neugieriger Follower wissen. Seine süße Antwort: "Also 10 Jahre ist natürlich sehr weit weg, aber ich denke mal...: In meinem Haus am Meer mit meiner Familie und meinem/in Kind/Kindern." Wie schön! Andrej und Jenny wollen also unbedingt Eltern werden.

So stellt sich Andrej Mangold seine Zukunft vor Foto: Instagram/ dregold

Wann es soweit ist? Bisher ist Jenny (noch) nicht schwanger. Auf Instagram zeigt sie sich immer wieder mit mega flachem und durchtrainierten Bauch. Doch vielleicht ändert sich das ja bald...

