Andrej Mangold & Jenny Lange: Schwanger? Dieses Foto ist eindeutig!

Ist Jenny Lange etwa schwanger? Der "Bachelor" und seine Freundin heizen die Gerüchteküche mit einem süßen Foto an...

und Jenny Lange haben sich gesucht und gefunden. Mittlerweile wohnt das „Bachelor“-Traumpaar sogar zusammen und überhäuft sich auf immer wieder mit süßen Liebesbekundungen. Kein Wunder also, dass sich die Fans oft fragen, wie es bei den beiden mit der Familienplanung aussieht.

Verdächtige Wölbung

Mit seinem neuesten Insta-Foto heizte Andrej nun aber selbst mächtig die Gerüchteküche an. Der Grund: Auf dem Pärchen-Pic von ihm und Jenny wölbt sich ihr Bauch verdächtig! Ihre runde Körpermitte fällt dabei so sehr ins Auge, dass hunderte Fans sich in den Kommentaren fragen, ob die 26-Jährige schwanger ist.

Dürfen sich die Fans also tatsächlich bald über ein Bachelor-Baby freuen? Bisher haben sich Andrej und Jenny noch nicht zu dem verdächtigen Foto geäußert…

