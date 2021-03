Andrej Mangold nach Trennung: Er kann sein neues Glück kaum fassen

Die letzten Wochen waren für Andrej Mangold alles andere als leicht. So war für ihn die Trennung von Jenny Lange ein herber Schlag in die Magengrube, von dem er sich nur langsam wieder erholen konnte. Um so schöner somit die jüngste Nachricht des Ex-Bachelor! Wie Andrej nämlich nun berichtet, hat er für seine Fans eine ganz besondere Überraschung parat! Er will jetzt nämlich als Online-Coach in Sachen Fitness voll durchstarten!