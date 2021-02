Andrej Mangold: Neue Liebe - Jetzt ist sogar schon von Babys die Rede

Wie Andrej nun gegenüber "Prominent" erklärt, hat er sich ein Anwesen auf Mallorca gekauft, um dadurch einen ersten Schritt in seine neue Zukunft zu gehen. So erklärt er: "Mein größter Wunsch war schon immer, oder ein Ziel im Leben von mir war es einfach mit der Frau, die ich liebe und vielleicht doch mit ein oder zwei Kindern ein Haus am Meer zu besitzen. Und dementsprechend bin ich diesem Traum ein Stück schon nähergekommen." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Wie es scheint, ist Andrej schon jetzt kräftig dabei, seine Zukunft mit einer Familie zu planen. Doch so lange er noch solo ist, genießt er sein Single-Leben in Berlin...