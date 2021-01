Andrej Mangold: Süße Überraschung! Dieses Video ist wirklich eindeutig

Süße Geburtstagsüberraschung

An seinem Geburtstag hat Andrej ein wahnsinnig tolles Video erhalten. Jemand hat seine Geburtstagsgrüße für den Ex-"Sommerhaus der Stars"-Schönling am Strand in den Sand geschrieben und gefilmt. Darüber freut er sich wirklich sehr! "Ich bin so unglaublich dankbar, die richtigen Menschen in meinem Leben zu haben!", schwärmt Andrej begeistert. "Ich habe einfach gelernt, dass ein gutes Netzwerk mit den richtigen und vor allem ehrlichen Menschen, eines der wichtigsten Dinge ist, da es einem viel mehr Möglichkeiten gibt und einiges erleichtert, sowohl privat als auch beruflich. Der doofe Spruch 'ich habe keine Zeit' ist heutzutage leider allgegenwärtig. Klar haben wir alle unser eigenes Leben und sind mega beschäftigt, jedoch merke ich immer, welche Menschen für mich ganz besonders sind, wenn ich sie über einen längeren Zeitraum nicht höre oder sehe und es dann bei einem Gespräch oder bei FaceTime so ist, als hätte man sich noch gestern gehört."