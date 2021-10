Andrej Mangold & Jenefer Riili: Jaa, jetzt wollen sie es der Öffentlichkeit zeigen!

"Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten. Ihr habt mir so viel Liebe gegeben und ich habe das wirklich gebraucht! Ihr seid der Beweis dafür, dass Social Media auch schön sein kann", schreibt Andrej nun zu seinem Foto, mit der er sich in die sozialen Netzwerke zurück kämpfen möchte. Für seine Fans eine wahre Sensation! Schließlich haben sie viele Woche darauf gewartet, dass sich der "Bachelor" endlich wieder zu Wort meldet! Doch nicht nur durch seine Community bekommt Andrej zu dem Post eine Reihe von unterstützenden Kommentaren. So schreibt auch Jenefer unter Andrejs Bild: "Welcome back boy". Andrej antwortet: "Danke girl" und krönt den Schnappschuss sogar mit einem Kuss-Emoji! Wie süß! Scheinbar haben Andrej und Jenefer ineinander Freunde fürs Leben gefunden und wollen dies allen zeigen...