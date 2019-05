Andrej Mangold und Jenny Lange: Baby-Kracher! Sie hat es verraten

Ziehen bereits dunkle Wolken über dem Liebesglück von Bachelor (32) und seiner Liebsten Jennifer Lange (25) auf? Gut möglich. Denn weder in Sachen Job noch im gemeinsamen Zusammenleben läuft es aktuell so richtig rund...

„Andrej steht in Frankfurt auf dem Spielfeld“, erklärt Jennifer Lange im Gespräch mit "Closer" bei den „About You “ in München. Sie ist allein da. Dabei standen sie eigentlich gemeinsam auf der Gästeliste. Doch statt einen schönen Event-Abend mit ihrem Liebsten zu genießen, warf sich Jennifer in ihre Robe aus der letzten Nacht der Rosen und musste Blitzlichtgewitter und bohrende Journalistenfragen allein über sich ergehen lassen. „Es ist mein zweiter Red Carpet. Mein erster war mit Andrej. Es ist schon komisch, allein zu sein. Er ist mein Ruhepol, und jetzt kann ich ihn nicht bei mir haben“, erzählt die 25-Jährige traurig. Doch auch abseits des roten Teppichs herrscht Liebes-Flaute. „Wir leben momentan gar nicht richtig zusammen, da Andrej aufgrund seines Jobs viel in Frankfurt ist. Dort hat er sein eigenes Apartment für die Trainingseinheiten und Spiele. Daher sind wir räumlich gerade voneinander getrennt.“

Bekommen Andrej und Jenny ein Baby

An ihr Leben als Spielerfrau muss sich die Gewinnerin der diesjährigen „Bachelor“-Staffel erst gewöhnen. Zumal der Basketballer in seinem neuen Verein nicht etwa die Geheimwaffe auf dem Spielfeld ist, sondern eher im Abseits: Statt den Bällen hinterherzujagen, wird er von der Ersatzbank aus selbst zum Gejagten zahlreicher weiblicher Ballsport-Fans. „Klar bin ich eifersüchtig. Die ein oder andere wird sich sicherlich an ihn ranwanzen“, so Jenny. „Ich vertraue ihm aber. Damals hatte er auch langjährige Beziehungen.“

Damals war Andrej auch noch erfolgreich im Spiel. Brancheninsider sind sich jedoch sicher, dass der jetzige Verein sich den Ex-Bachelor eher aus PR-Gründen geangelt hat: Für den besagten Abend lockten die Fraport Skyliners zur Ladies’ Night mit einem Glas Sekt und einem Autogrammset des Bachelors – für einen Vollblutsportler dürfte das eher eine Demütigung sein. Während Andrej also vergeblich versucht, an alte Erfolge anzuknüpfen, hat Jennifer ganz andere Dinge im Kopf: Sie hofft auf baldigen Nachwuchs! „Klar will ich das“, sprudelt es aus ihr freudig heraus. „Wir sind ein tolles Team, und ich kann mir das auf alle Fälle vorstellen.“ Bleibt abzuwarten, ob der erfolgsorientierte Andrej in diesen Belangen der gleichen Meinung ist.