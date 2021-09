Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt bricht das Lügengerüst endgültig zusammen

Wie der Insider gegenüber "Promiwood" offenbart, war Darius von Jenny damals alles andere als begeistert! Während sie noch mit Andrej in einer Beziehung war, soll Darius sich hinter ihrem Rücken ziemlich respektlos über sie geäußert haben. Durch die Quelle heißt es: "Ich war sehr verwundert, als ich gehört habe, dass Jenny und Darius jetzt ein Paar sind." Darius soll Jenny damals nämlich als "0815-Influencerin" bezeichnet haben. Autsch! Worte, die an Jenny sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerten sich jedenfalls weder Jenny noch Darius dazu...