Andrej Mangold: Zwangspause! Er kann nicht mehr

"Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen." So leide er etwa an unruhigem Schlaf und Konzentrationsschwierigkeiten, beides Alarmsignale, dass irgendwas im Alltag nicht richtig funktioniert – und auch privat lief zuletzt nicht immer alles rund. Er sei aber sehr froh, so Andrej, dass er mit Anni "offen und ehrlich über alles reden kann und sie mich immer unterstützt". Sie war es auch, die ihren Freund dazu ermutigte, öffentlich über seinen mentalen Zustand zu sprechen. "Gerade, weil ich jemand bin, der gerne Dinge mit sich selbst ausmacht oder Sachen in sich reinfrisst", gibt er ehrlich zu.

In der Vergangenheit habe er schließlich schon öfter "anhaltende negative Erfahrung in der Medienbranche und auf Social Media" durchmachen müssen, inklusive Cybermobbing und Morddrohungen. Deshalb sei es "jetzt höchste Zeit, das Handy mal beiseite zu legen und sich ausschließlich auf die positiven Dinge in der realen Welt zu fokussieren". So ganz und gar möchte er seinen Fans aber nicht abhanden kommen: Während seiner Handy-Detox-Zeit will Anni seinen Instagram-Account weiter füttern und mit Andrejs Followern in Kontakt bleiben. Vollkommen weg vom Fenster ist er also nicht. Aber wohl auf unbestimmte Zeit in der Sommerpause. Vielleicht feilt er auch in Ruhe an möglichen Heiratsplänen – immerhin war er kürzlich auf einer Hochzeitsmesse und hat sich dort, wie er sagt, "Inspiration" geholt. Ein privates Happy End ist schließlich die beste Medizin gegen Burnout.

