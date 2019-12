Andrew Dunbar: Der "Game of Thrones"-Darsteller ist tot

Andrew Dunbar ist tot. Wie „Belfast Live“ berichtet, wurde der Schauspieler an Heiligabend leblos in seinem Haus aufgefunden. Er soll erst Mitte 30 gewesen sein.

Kollegen sind in großer Trauer

Eingefleischten Fans ist Dunbar vor allen Dingen aus „Game of Thrones“ bekannt. Dort spielte er das Körper-Double für Alfie Allen, der in die Rolle des Theon Graufreud schlüpfte. Der 33-Jährige verlieh seiner Trauer auf Ausdruck und erklärte, „extrem schockiert und traurig“ zu sein. „Einen geliebten Menschen so jung zu verlieren… Ich kann mir nur vorstellen, was seine Familie durchmacht."

Auch die Agentur "The Extras Dept." verabschiedete sich auf von Dunbar. „Zu sagen, wir seien schockiert und traurig über Andrew Dunbars Tod, ist eine Untertreibung." Er sei stets sehr begehrt gewesen und wurde für verschiedene Produktionen gebucht. „Vor allem aber wird uns seine freundliche Seele und ansteckende Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Vielen Dank für alles, was du für uns getan hast, Andrew. Wir werden dich sehr vermissen“, heißt es weiter.

