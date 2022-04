Andrew Woolfolk: Der Musiker ist tot

"Booski... Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund", heißt es in dem Statement weiter. Die Band konnte insgesamt mehr als 90 Millionen Platten verkaufen. Besonders in den 70er Jahren feierte die Gruppe riesige Erfolge. Zu den erfolgreichsten Hits gehörten unter anderem "Shining Star", "Sing a Song" oder "After the Love Has Gone". Andrew Woolfolk war seit den 70er Jahren Mitglied der Band - mit einigen Unterbrechungen war er bis 1993 für die Gruppe aktiv.

