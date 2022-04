DJ Kay Slay: Die Musik-Ikone ist tot

"DJ Kay Slay ist eine dominierende Figur in der Hip-Hop-Kultur mit Millionen von Fans weltweit und wird für seine Leidenschaft und Exzellenz mit einem Vermächtnis in Erinnerung bleiben, das Generationen überdauern wird", teilte die Familie in einem Statement mit. "Als kulturelle Ikone war Kay Slay mehr als nur ein DJ, für uns war er Familie und ein wichtiger Teil dessen, was Hot 97 zu dem erfolgreichen Sender machte, der er heute ist"; heißt es auch in einer Mitteilung des Radiosenders "Hot 97", bei welchen er als Moderator im Einsatz war.